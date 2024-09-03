ناسداك دبي تُرحب بإدراج سندات بـ400 مليون دولار من البنك الزراعي الصيني

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة 400 مليون دولار أميركي، بمعدل فائدة متغير من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وهو الإصدار الثاني للسندات من قبل البنك في ناسداك دبي على ضوء استمرار توطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن ناسداك دبي، تُستَحقّ السندات البالغة قيمتها 400 مليون دولار أميركي، والصادرة في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة 15 مليار دولار أميركي، في عام 2027.

ويعكس الإصدار الجديد من قبل البنك الزراعي الصيني، وهو أحد البنوك "الأربعة الكبار" في الصين، جهود التوسع الاستراتيجي للبنك في الأسواق الدولية، كما يعزز مكانة إدراجات الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات الحالية في البورصة 135 مليار دولار أميركي.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قُرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي بحضور أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وأشادت أو بوكيان، بالمؤسسات التابعة للبنك الزراعي الصيني في دبي وجهودها لتعزيز مبادرة الحزام والطريق.

وتوقعت أن تكثف المؤسسات المالية الصينية في دبي، بما في ذلك البنك الزراعي الصيني، نشاطها وجهودها بهدف تحقيق تطلعات البيان المشترك الذي وقعته حكومتا البلدين في مايو من العام الجاري، مما يعزز الزخم المالي في الاستثمارات والمشاريع التجارية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات في مختلف المجالات إلى جانب تقوية الروابط بين الشعبين الصديقين.

من جهته أكد هو جيفينج، كبير المسؤولين التنفيذيين في فرع البنك الزراعي الصيني في مركز دبي المالي العالمي، أهمية فرع البنك الزراعي الصيني في دبي الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من موقعه الاستراتيجي في دولة الإمارات لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال حامد علي: "يسرّنا أن نرحب بإدراج السندات الجديدة بقيمة 400 مليون دولار أميركي من البنك الزراعي الصيني في ناسداك دبي، حيث تلتزم البورصة باعتبارها المركز العالمي الرائد لإدراج السندات، بتوفير منصة قوية ومبتكرة للمصدرين العالميين للوصول إلى المستثمرين من المنطقة والعالم، ونتطلع قدماً إلى دعم البنك الزراعي الصيني في مسيرة نجاحه ونموه المستمر في أسواق رأس المال الدولية".