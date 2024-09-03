«مطار زايد» يستقبل أولى رحلات طيران «ناس»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات طيران ناس، في خطوة تُعدّ أول خدمة تطلقها المملكة العربية السعودية للسفر الاقتصادي المباشر من جدّة والمدينة المنوّرة إلى أبوظبي.

ومن شأن هذا المسار الاستراتيجي الجديد أن يسهم في تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما يلبي الطلب المتزايد على السفر في اثنتين من الأسواق الرئيسية لدى مطار زايد الدولي.

ويسهم انضمام «طيران ناس» إلى شبكة مطار زايد الدولي في تزويد المسافرين بمجموعة أكبر من الخيارات والوجهات المرنة.

وسوف يعود هذا المسار الجديد بالفائدة على كلّ من المسافرين بدافع العمل أو الترفيه، بما سيسهم في تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين دولة الإمارات والمملكة.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت ناتالي جونجما، نائبة رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: «يسرنا اليوم أن نرحّب بانضمام»طيران ناس«إلى شبكة مطار زايد الدولي. حيث تعزز هذه الشراكة رحلاتنا إلى المملكة العربية السعودية، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات ويعزز مكانتنا كمركز رئيسي في المنطقة. وأضافت «نتطلع إلى العمل مع «طيران ناس» لتوسيع شبكتنا وتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين.»

يُعدّ إطلاق المسار الجديد لطيران «طيران ناس» إلى أبوظبي إنجازاً بارزاً في مسيرة مطار زايد الدولي الطموحة ليصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الطيران».

وتؤكد «مطارات أبوظبي»، من خلال سعيها المستمرّ لتوسيع شبكتها وإطلاق الشراكات الواعدة مع شركات طيران مثل «طيران ناس»، التزامها الراسخ بربط المسافرين بسلاسة مطلقة بمجموعة واسعة من الوجهات الرئيسية.