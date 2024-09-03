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اقتصاد

«سوق أبوظبي» يرحب بإدراج سندات "مصدر" الخضراء

سوق أبوظبي للأوراق المالية
3 سبتمبر 2024 18:06

أبوظبي (وام)
رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، بإدراج السندات الخضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بقيمة مليار دولار من شريحتين.وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تبلغ قيمة الشريحة الأولى من السندات نحو 500 مليون دولار بفائدة ثابته 4.875% تستحق في 25 يوليو 2029، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون دولار بفائدة ثابته 5.25% تستحق في 25 يوليو 2034.
يذكر أن عملية الاكتتاب على السندات شهدت إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ 4.6 ضعف.
ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لسوق رأس المال في الإمارة.

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