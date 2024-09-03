«بلووم» تبدأ تسليم المرحلة الأولى من «بلووم ليفينج»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بلووم القابضة»، اليوم، بدء عملية تسليم الوحدات في «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع «بلووم ليفينج» في أبوظبي.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أن عملية تسليم مرحلة قرطبة بدأت قبل الموعد المحدد الذي كان مقرراً في ديسمبر القادم.

ويأتي استكمال هذه المرحلة قبل الموعد المقرر تبعاً للنجاح الذي حققته عند إطلاقها في مارس 2022، حيث تم بيع جميع الوحدات خلال أربع ساعات من طرحها في السوق.

وقال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، إن تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد دليل على قدرة الشركة على تحقيق إنجازات استثنائية مع التركيز على الجودة، الأمر الذي يستقطب المستثمرين ويعزز ثقتهم في مشاريع «بلووم القابضة».

وأضاف كارلوس أن الاستكمال المبكر لمرحلة قرطبة يؤكد رؤية الشركة وإصرارها الدائم على انجاز المشاريع وتسليمها ضمن الجدول الزمني المحدد أو حتى قبله.