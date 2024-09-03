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اقتصاد

«أدنيك» تعقد شراكة مع «ريزورتس وورلد كروزس»

«أدنيك» تعقد شراكة مع «ريزورتس وورلد كروزس»
3 سبتمبر 2024 19:34

 أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة أدنيك وعبر «سياحة 365»، إبرام شراكة مع «ريزورتس وورلد كروزس»، الشركة الآسيوية الرائدة في مجال الرحلات البحرية الدولية. 
وتعمل هذه الشراكة على ترسيخ مكانة «سياحة 365» مزوداً رائداً لخدمات المناولة الأرضية في الخليج العربي، إلى جانب تحسين تجربة الركاب، ودعم نمو السياحة الإقليمية في الوجهات الرئيسية.

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ومن خلال هذا التعاون، ستوسع «سياحة 365» خدماتها الشاملة في مجال المناولة الأرضية لتشمل «ريزورتس وورلد كروزس»، حيث ستصل «ريزورتس وورلد كروزس» إلى مواقع رئيسية مثل صير بني ياس ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ومسقط وخصب (عُمان)، والدوحة (قطر) ضمن انتشارها في الخليج العربي. كما ستوفر «سياحة 365» خدمات لوجستية سلسة وخدمات مخصصة لضمان تقديم تجربة سلسة وفاخرة لركاب الرحلات البحرية في كل ميناء.
 وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يسعدنا أن نعقد شراكة مع ريزورتس وورلد كروزس بينما توسّع عملياتها في الخليج العربي. وتتمثل رسالتنا في تحسين تجربة الركاب من خلال تقديم خدمات مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لقطاع الرحلات البحرية. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز حضورنا الإقليمي، وأيضاً تطوير القطاع السياحي في المنطقة».
وقال مايكل جوه، رئيس شركة ريزورتس وورلد كروزس: «إننا نشهد لحظات رائعة، إذ نوسع عملياتنا في المنطقة لتشمل الخليج من خلال تقديم رحلات بحرية على متن (ريزورتس وورلد ون) من دبي إلى وجهات مميزة مثل صير بني ياس والدوحة وخصب ومسقط. وبفضل إرثنا الآسيوي العريق وخبرتنا التي تمتد لعقود، فإننا نعرف آسيا بشكل أفضل ولدينا الخبرة اللازمة لتقديم الأنشطة الترفيهية والمأكولات التي تحظى بالإعجاب في الأسواق المختلفة، بما فيها مأكولات الحلال المعتمدة. وستعزز شراكتنا مع سياحة 365 حضورنا في المنطقة وتمكننا من تقديم تجارب لا تنسى لضيوفنا من المنطقة وجميع أنحاء آسيا».
وفي إطار هذا التعاون، ستعمل خبرة «سياحة 365» في المناولة الأرضية على تحسين تجربة الضيوف بشكل عام، وضمان انتقال الركاب بسلاسة من البحر إلى الشاطئ، وتمتعهم بخدمات متميزة وراحة لا مثيل لها. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز السياحة في جميع أنحاء المنطقة، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وترسيخ مكانة الخليج العربي وجهةً رئيسيةً للرحلات البحرية الفاخرة.
كما تمثل العروض الموسعة من «سياحة 365» إنجازاً مهماً للشركة، حيث تواصل دعم رؤية مجموعة أدنيك لتصبح رائدة عالمياً في قطاعي السياحة والفعاليات. ومن خلال شراكتها مع علامات تجارية عالمية المستوى مثل «ريزورتس وورلد كروزس»، تواصل «سياحة 365» دفع عجلة النمو في مجال السياحة والتنمية الإقليمية والابتكار.

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