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اقتصاد

«الياه سات» تقر توزيع أرباح مرحلية بقيمة 205 ملايين درهم

«الياه سات» تقر توزيع أرباح مرحلية بقيمة 205 ملايين درهم
4 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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وافق مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 8.4 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إن التوزيعات تعادل 8.4% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية تعادل 204.94 مليون درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند الإغلاق يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.
كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، ودعوتها للانعقاد في تاريخ 26 سبتمبر الجاري أو في أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

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