10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 10 مليارات درهم في قيمتها السوقية خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، التي بلغت محصلة تداولاتهم 40 مليون درهم كصافي شراء، بالتزامن مع استمرار المؤسسات والصناديق الاستثمارية في ضخ مزيد من السيولة، لتصل محصلة تداولاتها إلى 51 مليون درهم كصافي شراء.

وسجلت السيولة الإجمالية التي تدفقت للتداولات أمس في سوقي «أبوظبي» و«دبي» نحو 1.5 مليار درهم.

في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 9379 نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام 21.2 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 302 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.11 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 34 شركة مقابل تراجع أسعار 33 شركة فيما أغلقت 46 شركة على استقرار من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة.

ونتيجة لإجمالي التغييرات في أسعار الأسهم المدرجة فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 7 مليارات درهم لتبلغ 2.837 تريليون درهم.

وأظهرت البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب قد بلغت 12 مليون درهم كصافي شراء، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب على 31.3% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي، فيما بلغت محصلة تداولات المؤسسات والصناديق الاستثمارية 21 مليون درهم كصافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 387 مليون درهم بتنفيذ 9.6 ألف صفقة توزعت على 285 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4370 نقطة بارتفاع وقدره 13 نقطة عن إغلاقه يوم أول أمس، تعادل ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بينما شهد التداول ارتفاع 21 شركة وهبوط 20 شركة وثبات أسعار 7 شركات.

وكشفت البيانات أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي ارتفعت بقيمة 3 مليارات درهم لتبلغ 733 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب من الأسهم، نحو 110 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 65 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 24 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 38 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 29.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 32 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 164 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 136 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.4% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28 مليون درهم صافي شراء.

كما ضخت المؤسسات والصناديق الاستثمارية سيولة جديدة بلغت قيمتها نحو 30 مليون درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.