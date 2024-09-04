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اقتصاد

النفط يواصل خسائره مع تصاعد مخاوف الطلب العالمي

النفط يواصل خسائره مع تصاعد مخاوف الطلب العالمي
4 سبتمبر 2024 07:35

 تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من أربعة بالمئة أمس وسط مخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 28 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 31 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر

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ومن المقرر صدور تقرير معهد البترول الأميركي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، كما سيصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش غداً الخميس.

المصدر: وكالات
النفط
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