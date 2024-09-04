الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريراً شهرياً عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولاراً.