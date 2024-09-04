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اقتصاد

المؤشر الياباني يهبط لأدنى مستوى في شهر

مؤشر نيكي يرتفع %2.3 (أرشيفية)
4 سبتمبر 2024 13:23


طوكيو (رويترز)
 انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة اليوم، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد خسائر لسهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي، وتجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي؛ بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 4.24 بالمئة عند 37047.61 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.65 بالمئة إلى 2633.49 نقطة.
وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية: «تراجع اليوم كان رد فعل على التعافي الحاد من الخسائر الكبيرة في منتصف أغسطس».
وأضاف، «لقد أصبحت السوق حذرة بشأن حالة الاقتصاد الأميركي، وستظل حذرة حتى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة».
وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من 12 بالمئة إلى 31458.42 في الخامس من أغسطس في أكبر تراجع له منذ ما يسمى بالاثنين الأسود، وسط مخاوف من ركود أميركي، وارتفاع الين بحدة.
وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد الثلاثاء، بعد أن هبطت إنفيديا 10 بالمئة، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي.
وتأثرت الأسواق أيضاً ببيانات معهد إدارة التوريد الأميركي التي أظهرت استمرار ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.
وفي اليابان اقتفت شركات الرقائق العملاقة أثر إنفيديا، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 8.55 بالمئة، وأدفانتست 7.74 بالمئة.
ومن بين 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكي، انخفض 214 سهماً، بينما ارتفع 11 سهماً.

 

مؤشر نيكي الياباني
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