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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف تباطؤ الأسواق العالمية

انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية
4 سبتمبر 2024 13:25

عواصم (رويترز) 
انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد عند الفتح بعدما هزت المخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت كل الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بنحو واحد بالمئة.
وجاءت الخسائر عقب عمليات بيع خلال الليل في وول ستريت، التي سجلت كل مؤشراتها الرئيسية أكبر انخفاضات يومية لها بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، مع تراجع المعنويات بسبب بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية.
وكانت شركات أشباه الموصلات هي الخاسر الأكبر في التعاملات المبكرة مع انخفاض سهم إيه.إس.إم.إل هولدنجز 5.3 بالمئة على أثر تراجع سهم شركة إنفيديا الثلاثاء.
ونزل سهم بارات 1.4 بالمئة بعدما قالت شركة بناء المساكن البريطانية إن الطلب على المساكن لا يزال حساساً لقدرة المقترضين على تحمل تكاليف الرهن العقاري، وذلك بعد انخفاض أرباحها السنوية 56 بالمئة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش وبيانات أسعار المنتجين لشهر يوليو في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش للحصول على أي مؤشرات على مدى متانة اقتصاد المنطقة وتوقعات أسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية
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