الين يصعد مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية

طوكيو (رويترز)

ارتفع الين والفرنك السويسري مقابل الدولار اليوم بفعل اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة بعد موجة بيع كبيرة في وول ستريت في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي وتقييمات قطاع التكنولوجيا.

ويبدو أن المحفز هو بعض البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، والتي أثارت مخاوف من تراجع حاد في أكبر اقتصاد في العالم، مع شعور المتداولين بالفعل بالقلق قبل بيانات الوظائف الشهرية المهمة التي تصدر يوم الجمعة.

وارتفع الين نحو 0.4 بالمئة إلى 144.89 للدولار، قبل أن يجري تداوله في وقت لاحق بزيادة حوالي 0.2 بالمئة عند 145.195 بحلول الساعة 0902 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاع واحد بالمئة خلال الليل مقابل الدولار.

وسجل الين أدنى مستوى له مقابل الدولار في عدة أشهر عند 141.68 ين في الخامس من أغسطس بعد بيانات ضعيفة بشكل غير متوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة مع رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.