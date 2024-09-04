الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الين يصعد مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية

الين الياباني يواصل الهبوط أمام الدولار
4 سبتمبر 2024 14:43

طوكيو (رويترز) 
ارتفع الين والفرنك السويسري مقابل الدولار اليوم بفعل اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة بعد موجة بيع كبيرة في وول ستريت في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي وتقييمات قطاع التكنولوجيا.

ويبدو أن المحفز هو بعض البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، والتي أثارت مخاوف من تراجع حاد في أكبر اقتصاد في العالم، مع شعور المتداولين بالفعل بالقلق قبل بيانات الوظائف الشهرية المهمة التي تصدر يوم الجمعة.
وارتفع الين نحو 0.4 بالمئة إلى 144.89 للدولار، قبل أن يجري تداوله في وقت لاحق بزيادة حوالي 0.2 بالمئة عند 145.195 بحلول الساعة 0902 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاع واحد بالمئة خلال الليل مقابل الدولار.
وسجل الين أدنى مستوى له مقابل الدولار في عدة أشهر عند 141.68 ين في الخامس من أغسطس بعد بيانات ضعيفة بشكل غير متوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة مع رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

الين الياباني
آخر الأخبار
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
الأخبار العالمية
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©