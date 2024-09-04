«طاقة» تستكمل صفقة الاستحواذ على «حلول المياه المستدامة القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» استكمال اتفاقيتها للاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، حيث استكملت الاستحواذ على جميع أسهمها القائمة مقابل 1.7 مليار درهم.

وتمتلك شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، شركة «أبوظبي لحلول المياه المستدامة»، التي تأسست في عام 2005، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، إلى جانب إنتاج المياه المُعاد تدويرها في إمارة أبوظبي.

وتوفر الشركة حلولاً مستدامة لمياه الصرف الصحي، من خلال التركيز على استعادة الموارد المائية، وإعادة تدوير المياه، وهي خاضعة لنفس الإطار التنظيمي الصادر عن دائرة الطاقة - أبوظبي، الذي تخضع له أعمال النقل والتوزيع في «طاقة» (الكهرباء والمياه) في أبوظبي.

وتمتلك الشركة شبكة متنامية من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي يبلغ طولها 13 ألف كيلومتر تقريباً، وتبلغ قدرتها على معالجة المياه حوالي 1.3 مليون متر مكعب يومياً عبر 43 محطة، وتضم أصولاً منظَّمة تبلغ قيمتها حوالي 17.5 مليار درهم.

وتساهم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» في توسيع قدرات «طاقة» في مجال إدارة المياه، كما أن أعمالها تتواءم إلى حد كبير مع محفظة أعمال «طاقة» القائمة.

وستضيف الصفقة قيمة كبيرة إلى قاعدة أصول «طاقة»، وتعزز بشكل أكبر مكانتها من حيث التدفقات النقدية عالية التنبؤ والمضمونة، فضلاً عن الإيرادات على المدى الطويل.

وانطلاقاً من موقعها القوي في دولة الإمارات، تهدف شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» إلى التوسع دوليًا، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال توفير حلول للمياه المستدامة في أسواق جديدة. وكانت الشركة قد وقَّعت إلى جانب شركة «ماروبيني»، و«سويز»، اتفاقية تطوير مشتركة مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وشركة «أوزسوفتامينوت» لتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، والتي ستكون قادرة على إنتاج 1.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: إضافة أعمال المياه المعالجة إلى محفظة «طاقة»، إلى جانب الأعمال الأخرى لدينا في مجال تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، ستمكننا من تحسين طرق إنتاج واستخدام وإعادة استخدام المياه، وبذلك، نستطيع الآن توفير مجموعة أوسع من الحلول في قطاع المرافق، مع مواصلتنا النمو هنا في دولة الإمارات ودولياً.

وأضاف: تتماشى عملية الدمج هذه إلى حد بعيد مع استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي، بما يساعد على ضمان أمن المياه في دولة الإمارات، مع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها، وذلك من خلال الكفاءة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها».

ومن جهته، قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «حلول المياه المستدامة القابضة»: بانضمامنا إلى«طاقة»، تتعزز قدرتنا على ضمان الاستخدام المسؤول للمياه، وإعادة استخدامها، ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز النمو هنا في دولة الإمارات وخارجها، وبصفتنا مسؤولين عن إدارة المياه المستدامة، فنحن شركة يُعتمد عليها في مجال المياه منخفضة الكربون، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول المتكاملة والمبتكرة المدعومة بالتقنيات المتطورة والتميز التشغيلي لقيادة التحول في قطاع المياه لصالح زبائننا.