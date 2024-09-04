الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طاقة» تستكمل صفقة الاستحواذ على «حلول المياه المستدامة القابضة»

«طاقة» تستكمل صفقة الاستحواذ على «حلول المياه المستدامة القابضة»
4 سبتمبر 2024 18:35

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» استكمال اتفاقيتها للاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، حيث استكملت الاستحواذ على جميع أسهمها القائمة مقابل 1.7 مليار درهم.
وتمتلك شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، شركة «أبوظبي لحلول المياه المستدامة»، التي تأسست في عام 2005، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، إلى جانب إنتاج المياه المُعاد تدويرها في إمارة أبوظبي.
وتوفر الشركة حلولاً مستدامة لمياه الصرف الصحي، من خلال التركيز على استعادة الموارد المائية، وإعادة تدوير المياه، وهي خاضعة لنفس الإطار التنظيمي الصادر عن دائرة الطاقة - أبوظبي، الذي تخضع له أعمال النقل والتوزيع في «طاقة» (الكهرباء والمياه) في أبوظبي.
وتمتلك الشركة شبكة متنامية من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي يبلغ طولها 13 ألف كيلومتر تقريباً، وتبلغ قدرتها على معالجة المياه حوالي 1.3 مليون متر مكعب يومياً عبر 43 محطة، وتضم أصولاً منظَّمة تبلغ قيمتها حوالي 17.5 مليار درهم.
وتساهم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» في توسيع قدرات «طاقة» في مجال إدارة المياه، كما أن أعمالها تتواءم إلى حد كبير مع محفظة أعمال «طاقة» القائمة.
وستضيف الصفقة قيمة كبيرة إلى قاعدة أصول «طاقة»، وتعزز بشكل أكبر مكانتها من حيث التدفقات النقدية عالية التنبؤ والمضمونة، فضلاً عن الإيرادات على المدى الطويل.
وانطلاقاً من موقعها القوي في دولة الإمارات، تهدف شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» إلى التوسع دوليًا، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال توفير حلول للمياه المستدامة في أسواق جديدة. وكانت الشركة قد وقَّعت إلى جانب شركة «ماروبيني»، و«سويز»، اتفاقية تطوير مشتركة مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وشركة «أوزسوفتامينوت» لتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، والتي ستكون قادرة على إنتاج 1.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا.
وقال  جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: إضافة أعمال المياه المعالجة إلى محفظة «طاقة»، إلى جانب الأعمال الأخرى لدينا في مجال تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، ستمكننا من تحسين طرق إنتاج واستخدام وإعادة استخدام المياه، وبذلك، نستطيع الآن توفير مجموعة أوسع من الحلول في قطاع المرافق، مع مواصلتنا النمو هنا في دولة الإمارات ودولياً.
وأضاف: تتماشى عملية الدمج هذه إلى حد بعيد مع استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي، بما يساعد على ضمان أمن المياه في دولة الإمارات، مع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها، وذلك من خلال الكفاءة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها».

أخبار ذات صلة
«طاقة» راعياً لبعثة «الإمارات البارالمبية»
4.4 مليار درهم صافي أرباح «طاقة» في النصف الأول

ومن جهته، قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «حلول المياه المستدامة القابضة»: بانضمامنا إلى«طاقة»، تتعزز قدرتنا على ضمان الاستخدام المسؤول للمياه، وإعادة استخدامها، ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز النمو هنا في دولة الإمارات وخارجها، وبصفتنا مسؤولين عن إدارة المياه المستدامة، فنحن شركة يُعتمد عليها في مجال المياه منخفضة الكربون، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول المتكاملة والمبتكرة المدعومة بالتقنيات المتطورة والتميز التشغيلي لقيادة التحول في قطاع المياه لصالح زبائننا.

شركة طاقة
آخر الأخبار
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
الأخبار العالمية
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©