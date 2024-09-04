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اقتصاد

«سند» و«ستراتا» تشاركان قي معرض مصر الدولي للطيران

«سند» و«ستراتا» تشاركان قي معرض مصر الدولي للطيران
4 سبتمبر 2024 18:50

 

القاهرة – العلمين (الاتحاد)
تستعرض مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وشركة ستراتا لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة، المملوكتان بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي بدولة الإمارات، جانباً من الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الشركتان في قطاع صناعة الطيران، وذلك ضمن مشاركتهما تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات، في معرض مصر الدولي الأول للطيران، الذي يقام في مدينة العلمين خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024.
تأتي مشاركة «سند» و«ستراتا» في المعرض، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن الاقتصادي، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حيث يضم الجناح الوطني لدولة الإمارات العديد من التقنيات والابتكارات والمنتجات التي تدخل ضمن نطاق قطاع الطيران والفضاء، والتي تعد جزءاً من مشاركة واسعة من 300 من كبار مصنعي الطائرات والفضاء الدوليين من 100 دولة حول العالم.
وقال إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: مشاركة دولة الإمارات بجناحها الوطني في معرض مصر الدولي الأول للطيران، ووجود شركتين من مبادلة هما «سند» و«ستراتا» ضمن هذا الجناح، تندرج في سياق ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية، وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحقق التطور والازدهار والتأثير العالمي للإمارات ومصر على حد سواء.
وأضاف: نشارك جمهورية مصر الشقيقة في هذا الحدث النوعي العالمي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتقديم المزيد من الحلول الاستثمارية والتجارية والصناعية الرياديّة تحت مظلة التعاون الإقليمي في قطاع الطيران تحديداً، وتأكيداً على اهتمامنا الشديد بدعم وتقديم كل ما من شأنه أن يُشكل إضافة ما في رصيد تعزيز العلاقات الأخوية التي امتازت بها مصر والإمارات على مر التاريخ.
وتابع: نتشارك جميعاً في هدفنا الأكبر، ألا وهو تسريع وتيرة التصنيع والرقمنة والعولمة في قطاعات الطيران والفضاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من على هذه المنصة التي تفتح للمستثمرين في قطاع صناعة الطيران أبواباً واسعة».
وتحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض مصر الدولي للطيران، تعرض مجموعة سند حلولاً مبتكرة في صيانة المحركات والتمويل.
وتستهدف استكشاف سبلاً جديدة للتعاون، من شأنها أن تعزز علاقات سند الإقليمية، وتسهم على أرض الواقع في تقدّم قطاع صيانة المحركات في المنطقة وعلى مستوى القارة الأفريقية.
وتعرض شركة ستراتا للتصنيع جانباً من قدراتها التصنيعية التي تشمل أجزاءً من هياكل الطائرات لشركات عالمية مثل بوينج وإيرباص وبيلاتوس، وتسلط الضوء على توجهاتها ورؤيتها الابتكارية والتنافسية في مجال التصنيع المتقدم، بما يعزز مزيداً من التعاون والشراكة الاستراتيجية مع ممثلي قطاع الطيران والفضاء والتصنيع المتقدم من مختلف الشركات والجهات حول العالم.
 

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ستراتا
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