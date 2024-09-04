«المركزي»: الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية يدعمان نمو الطلب على الائتمان المصرفي

أبوظبي (وام)

أكد مصرف الإمارات المركزي نمو الطلب على الائتمان المصرفي في الدولة، مدعوما بالاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح تقرير «المركزي» الصادر اليوم عن نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثاني من العام الجاري، أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية، وتحسن جودة الأصول، يظلان من العوامل الداعمة لاستعدادات المؤسسات المالية للإقراض.

وذكر المركزي أن نتائج الاستبيان تشير إلى أن الطلب القوي على الائتمان، من المرجح أن يستمر حتى الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن قطاع البناء سجل أعلي معدل نمو في الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من العام الجاري، تلاه قطاع التصنيع، والتطوير العقاري، وتجارة التجزئة، والجملة.

ولفت إلى أن الربع الثاني من العام، شهد استمرارا في الطلب القوي على الائتمان التجاري، وزيادة الرغبة في الإقراض وكان الطلب قويا في جميع فئات القروض وقطاعات الصناعة، مع وجود طلب قوي من الكيانات الحكومية الكبرى والشركات الكبيرة.

وأوضح أن جميع إمارات الدولة، شهدت زيادة قوية في الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من العام الجاري وتوقع أن يظل الطلب على الائتمان قويا عبر جميع القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الثالثة المقبلة لاسيما في قطاعات البناء والعقار، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والجملة.