«أبوظبي الإسلامي» يحصد 3 جوائز عن خدماته الرقمية وحلوله المبتكرة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، حصوله على ثلاث جوائز، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024 المقدمة من «ذا ديجيتال بانكر»، لتميزه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والتزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة.

وقال المصرف، في بيان صحفي، إنه حصد هذا العام، جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في الإمارات العربية المتحدة، وأفضل بطاقة إسلامية للعام.

وقال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: هذه الجوائز المرموقة، تؤكد مدى التزامنا بتقديم حلول مصرفية رقمية فعالة ومبتكرة، كما أنها تسلط الضوء على تضافر جهود فريق العمل في مصرف أبوظبي الإسلامي من أجل الحفاظ على التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية، ومع مضينا قدماً في رحلة تعزيز التحول الرقمي، نحرص على تلبية متطلبات ومعايير القطاع، بل وتجاوزها أيضاً، بما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة رائدة في مجال ابتكار الحلول المصرفية الإسلامية في المنطقة.