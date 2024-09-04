«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» استكماله بنجاح إصدار أولى سنداته المتوافقة مع متطلّبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك «Tier 2» بقيمة 250 مليون دولار ولأجل 10.25 سنة.وقال البنك، في بيان صحفي، إن هذه السندات غير قابلة للاسترداد خلال أوّل 5.25 سنة، وتحمل معدّل فائدة بنسبة 5.875 في المائة.

لاقى إصدار السندات طلباً هائلاً، حيث تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بأربع مرّات، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجّلة مليار دولار.

وتمكّن «راك بنك» من خفض هامش الأسعار بـ 42.5 نقطة أساس، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي للمصرف وبآفاق نموّه.