«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية «الدار» عن إطلاق مجمعها السكني الجديد «ياس ريڤا» في قلب جزيرة ياس، والذي يضمّ 151 فيلا مكونة من أربع أو خمس أو ست غرف نوم، بعضها يقع على القناة مباشرة والأخرى متصلة بالقناة.

ويقع «ياس ريڤا» على الشواطئ الشمالية لجزيرة ياس، ويتيح لقاطنيه الاستفادة من مجموعة واسعة من مرافق التسوق والترفيه عالمية المستوى في الجزيرة، بما فيها «ياس مول»، و«ياس باي»، و«حلبة مرسى ياس»، وملعبا «ياس لينكس» و«ياس ايكرز للغولف»، و«الاتحاد أرينا».

وتماشياً مع هدف الدار لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف «ياس ريڤا» الحصول على تصنيف «3 لآلئ» للفلل ولؤلؤتين للمجمّع عموماً، بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة»، حيث سيتم دمج عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه في جميع مراحل تصميم المشروع وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه.

ويهدف المجمّع أيضاً للحصول على تصنيف نجمتين من «فيتويل» - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية.

من المقرر أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 13 سبتمبر 2024 للراغبين بالشراء من مختلف الجنسيات.

ويتميز «ياس ريڤا» بموقع استثنائي يتوسط العديد من المعالم السياحية عالمية المستوى، ويتيح لقاطنيه أسلوب حياة راقياً على ضفاف مياه القناة. وتمتلك الفلل المطلة على القناة مرفأ خاصاً يمكّن قاطنيها من استكشاف الممرات المائية المحيطة بالقارب. وتوفر فلل «ياس ريڤا» إطلالات مميزة على القناة والحدائق والمتنزهات الطبيعية.