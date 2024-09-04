1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة التداول في أسواق الأسهم المحلية نحو 1.33 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، وقلصت الأسواق خسائرها وأغلقت على انخفاض طفيف عند نهاية جلسة التداول، بدعم من عمليات شراء للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 0.13% عند مستوى 9367 نقطة وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس، وشهدت جلسة التداول إبرام 21.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 220 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.01 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات خلال الجلسة، ارتفاع أسعار 24 شركة مقابل تراجع أسعار 46 شركة، فيما أغلقت 43 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعار إغلاقها مقارنة مع أول أمس.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن المستثمرين الأجانب استمروا في الشراء، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 50 مليون درهم صافي شراء.

كما تظهر البيانات أن محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية من الصناديق والمحافظ المستثمرة في سوق أبوظبي سجلت أيضاً نحو 15 مليون درهم صافي شراء.

إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 330 مليون درهم بتنفيذ 11 ألف صفقـة توزعت عـلى 178 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4365 نقطة بانخفاض نسبته 0.12% وقدره نحو 5 نقاط عن إغلاقه السابق، فيما شهد التداول ارتفاع أسعار 7 شركات وهبوط 35 شركة وثبات أسعار 11 شركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم، نحو 139.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 136.8 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 19.8 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 24.9 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 22 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم، نحو 182 مليون درهم لتشكل ما نسبته 55% من إجمالي قيمة المشتريات بسوق دبي، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 182 مليون درهم لتشكل ما نسبته 55% من إجمالي قيمة المبيعات، ليكون بذلك صافي الاستثمار الأجنبي مستقراً تقريباً، من دون تغيير، بينما أظهرت بيانات السوق أن محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية في سوق دبي بلغت نحو 10 ملايين درهم صافي بيع.