الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 140 وجهة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تحلق الناقلات الوطنية في أبوظبي بالوقت الحالي إلى 140 وجهة حول العالم عبر أسطول مكون من 115 طائرة، في وقت تسجل نتائج إيجابية في عدد المسافرين وإشغال المقاعد بحسب آخر بياناتها.

فبحسب رصد لـ «الاتحاد» لوجهات وأساطيل الناقلات الوطنية في أبوظبي، فإن الاتحاد للطيران تسير إلى 81 وجهة عالمية عبر أسطول مكون من 93 طائرة، كما تسير ويز إير أبوظبي، إلى أكثر من 30 وجهة عبر أسطول مكون من 12 طائرة، فيما تسير العربية أبوظبي إلى 29 وجهة حالياً عبر أسطول مكون من 10 طائرات.

واستقبلت «مطارات أبوظبي» خلال النصف الأول من العام الجاري، إجراءات سفر 13.98 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 33.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، منهم 13.7 مليون مسافر عبر مطار زايد الدولي، بنموٍّ نسبته 33.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت بيانات الاتحاد للطيران مؤخراً إلى أن الناقلة نقلت نحو 10.4 مليون مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنمو 33%، وارتفع متوسط نسبة إشغال المقاعد من 88% في يوليو 2023، إلى 89% في يوليو الماضي، وبلغ عدد الطائرات المشغّلة 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى الشبكة مقارنة بالعام الماضي.

واستطاعت الناقلة إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتها وفقاً لتقريرها للنصف الأول، على أن تبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام.

ومن المتوقع أن تسجل ويز إير أبوظبي نمواً بنسبة 30% في عدد الركاب والسعة التشغيلية للعام 2024 لتنقل نحو 4 ملايين مسافر، بحسب تصريح سابق لـ «الاتحاد»، بعد أن سجلت أداء استثنائياً العام الماضي بتحقيق نمو قياسي يفوق 135% في عدد الركاب والسعة التشغيلية مع نقلها 3 ملايين مسافر.

وتعد «ويز إير أبوظبي»، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، والتي تأسست بوصفها مشروعاً مشتركاً بين القابضة (ADQ) ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، وانطلقت عملياتها في يناير العام 2021، تهدف إلى نقل 15 مليون مسافر ورفع الأسطول من 12 حالياً إلى 50 طائرة بحلول العام 2030.

وتغطي العربية أبوظبي حالياً 29 وجهة، وتشغل أسطولاً يضم 10 طائرات من طراز «ايرباص» A320، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية للمسافرين مع أحد أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.

وسجلت «العربية أبوظبي» نسب إشغال مقاعد عالية خلال العام 2023، حيث نجحت في نقل أكثر من مليوني مسافر على متن رحلاتها المنطلقة من مركز عملياتها الرئيس في العاصمة أبوظبي.

وبدأت العربية للطيران أبوظبي عملياتها التشغيلية في يوليو العام 2020، حيث دشنت عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية المصرية بتاريخ 14 يوليو 2020.

وبحسب آخر بيانات للعربية للطيران، قدمت العربية للطيران خدماتها لأكثر من 8.9 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2024 انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحافظ معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول على نسبة مرتفعة بلغت 81%.

وبحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة إلى 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.2%، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.