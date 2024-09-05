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اقتصاد

أسعار الذهب تستقر قبيل بيانات أميركية مهمة

الذهب
5 سبتمبر 2024 09:51

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية والتي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض سعر الفائدة المتوقع هذا الشهر.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير تقريبا عند 2494.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2524.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.21 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.76 دولار.

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المصدر: وكالات
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