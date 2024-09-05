الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً

أسعار النفط
5 سبتمبر 2024 11:02

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الخميس بالقرب من أقل مستوياتها منذ يونيو 2023، في الوقت الذي أشار فيه تقرير أمريكي نشر أمس إلى تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مع تنفس السوق الصعداء في أعقاب التراجع الحاد خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 73 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنحو 8% منذ بداية الأسبوع الحالي. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي مقابل 69 دولارا للبرميل.

أخبار ذات صلة
الإمارات و7 دول في "أوبك+" تمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية
النفط يواصل خسائره مع تصاعد مخاوف الطلب العالمي

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر0%  إلى 94ر72 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط  بنسبة3ر0 % إلى 44ر69 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.  

النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
سماء هونغ كونغ ملبدة بالغيوم جراء الإعصار "ياغي"
الأخبار العالمية
إعصار قوي يضرب الصين ويتحرّك باتّجاه فيتنام
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©