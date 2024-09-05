أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الخميس بالقرب من أقل مستوياتها منذ يونيو 2023، في الوقت الذي أشار فيه تقرير أمريكي نشر أمس إلى تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مع تنفس السوق الصعداء في أعقاب التراجع الحاد خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 73 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنحو 8% منذ بداية الأسبوع الحالي. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي مقابل 69 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 94ر72 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة3ر0 % إلى 44ر69 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.