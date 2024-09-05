2.3 مليون مسافر عبر «ويز إير أبوظبي» في 8 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

نقلت ويز إير أبوظبي أكثر من 2.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نقلت مسافرين بمعدل 280 ألف مسافر شهرياً.

وكشفت الناقلة خلال إحاطة إعلامية في مطار زايد الدولي أمس الأول بمناسبة إعلان «ويز إير العالمية» افتتاح المسار الأول لطائراتها الجديدة من طراز A321XLR، عن أبرز نتائجها وأدائها خلال العام الجاري وخططها لافتتاح وجهات جديدة.

وقالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي، تسير ويز إير أبوظبي إلى 30 وجهة في 22 دولة وتضم أسطولاً مكوناً من 12 طائرة وتبلغ الحصة السوقية لويز إير أبوظبي في إمارة أبوظبي 12%.

وأضافت «سجلت ويز إير أبوظبي 13 ألف رحلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024 بنمو 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد ويز إير أبوظبي ثاني أكبر شركة طيران من حيث سعة المقاعد في أبوظبي، وفقاً لفالوا.

وحول متوسط إشغال رحلاتها، قالت فالوا، «سجلت ويز إير أبوظبي متوسط إشغال 85% لرحلاتها خلال 8 أشهر بينما سجلت أكثر من 90% متوسط إشغال في الموسم الصيفي».

وبينت فالوا أن الناقلة تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30% وتخطط لإطلاق وجهتين حتى نهاية العام الحالي، وهي كلوج في إقليم ترانسيلفانيا، وتشيسناو عاصمة مولدوفا.

وانطلاقاً من التزام ويز إير بتطوير قطاع السفر والسياحة في العاصمة الإماراتية، قامت بتأسيس شركة ويز إير أبوظبي، المشروع المشترك مع شركة القابضة، والتي حققت منذ إطلاقها في يناير 2021 نمواً كبيراً، لتصبح ثاني أكبر شركة طيران من حيث سعة المقاعد في أبوظبي، ولتسهم في توسيع خيارات السفر المريحة وبأسعار مقبولة للجميع.

وفي الفترة من أبريل إلى أغسطس من العام الجاري، قامت الشركة بتسيير أكثر من 7,000 رحلة، ونقلت أكثر من مليون مسافر من دولة الإمارات وإليها وتُسيّر الشركة حالياً أكثر من 30 رحلة من أبوظبي، وطرحت خيارات جديدة للسفر بما ينسجم مع الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.



«ويز إير» تسيّر أولى طائرات إيرباص A321XLR

أعلنت ويز إير، عن افتتاح المسار الأول لطائراتها الجديدة من طراز A321XLR بعيدة المدى، في خطوة نوعية تعكس بداية مرحلة جديدة للسفر بعيد المدى منخفض التكلفة.

وتمكن الطائرات الجديدة الشركة من توفير أسعار تنافسية، مما يسهم في زيادة الإقبال عليها في قطاع السفر العابر للقارات، فضلاً عن دورها في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات والاقتصادات.

وقالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: «باعتبارنا شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في المنطقة، يسعدنا أن نعلن عن الوجهة الأولى لطائرة A321XLR، الطائرة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في فئتها».