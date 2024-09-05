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اقتصاد

إي آند الإمارات تفتتح متجرها الجديد المدعم بالذكاء الاصطناعي في دبي مول

إي آند الإمارات تفتتح متجرها الجديد المدعم بالذكاء الاصطناعي في دبي مول
6 سبتمبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «إي آند الإمارات» عن افتتاحها لفرعٍ جديد من متجر EASE الذاتي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في دبي مول وتهدف الشركة من خلال هذا الافتتاح إلى ترسيخ ريادتها لمستقبل قطاع البيع بالتجزئة مع هذا المفهوم الجديد والمبتكر الذي يوفر تجربة تسوق سلسة بأقل وقت وجهد، حيث يأتي ذلك بعد نجاحها في إطلاق أول متجر ذاتي من نوعه عالمياً في قطاع الاتصالات بمبنى الكفاف في دبي.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: يأتي إطلاقنا لمتجر EASE في دبي مول في إطار سعينا لتوسيع هذا المفهوم الجديد وإتاحته لعدد أكبر من المتسوقين.
وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: تحرص «إي آند» على تحقيق تغيير إيجابي في تجربة العملاء وإرساء معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة في قطاع الاتصالات من خلال متجر EASE الجديد في دبي مول.

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