«حديد الإمارات أركان» تغير هويتها المؤسسية إلى «إمستيل» لدعم خطط التوسع والنمو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، عن تغيير هويتها المؤسسية إلى مجموعة «إمستيل»، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتصدر مشهد التحول الصناعي المستدام، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وجرى إطلاق الهوية الجديدة والنموذج التشغيلي للمجموعة، خلال حدث رسمي أقيم في العاصمة أبوظبي أمس بحضور كبار الشخصيات، وأكثر من 400 ضيف من عملاء الشركة وشركائها وموظفيها.

وتجسد الهوية البصرية الجديدة للمجموعة، عملية الدمج الناجحة بين شركتي «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء»، الذي تم في الربع الأخير من عام 2021، ونجم عنه إطلاق أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، بقيمة أصول إجمالية تبلغ 13 مليار درهم، وقاعدة قوية وإمكانات هائلة قادرة على تحقيق نمو كبير في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن الهوية المؤسسية الجديدة، تعد خطوة مهمة في مسيرة نمو وتطور الشركة، بما يعكس خططها المستقبلية الطموحة للتوسع والنمو.

وأضاف الرميثي أن مجموعة «إمستيل» تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، إذ تبلغ حصتها من حجم النشاط الصناعي في أبوظبي 11%، وفي سوق الحديد في دولة الإمارات 60%