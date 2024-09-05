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اقتصاد

«أبوظبي للتنمية» يشارك في اجتماع مجموعة التنسيق العربية مع حكومة كازاخستان

عقب الاجتماع الأول لمجموعة التنسيق العربية مع حكومة كازاخستان (من المصدر)
6 سبتمبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين مجموعة التنسيق العربية وحكومة كازاخستان، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية، ويُعد اللقاء الأول من نوعه الذي يضم مجموعة التنسيق العربية والحكومة الكازاخستانية، مما يمهد الطريق لتعزيز الشراكة وتطوير المبادرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين.
وتضم مجموعة التنسيق العربية أعضاء رئيسيين، مثل صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية.
وأكد أعضاء المجموعة على أهمية الدور الحيوي لمجموعة التنسيق العربية في تنمية البرامج الاجتماعية والاقتصادية في كازاخستان، من خلال توفير التمويل للمشاريع التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لكازاخستان.
وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وكازاخستان، مشيراً إلى أن الصندوق يضع تعزيز التعاون مع الدول النامية في مقدمة أهدافه، حيث يسعى الصندوق إلى تحديد أولوياته مع شركائه في مجموعة التنسيق العربية لضمان تحقيق فوائد مستدامة وتغيير إيجابي.

كازاخستان
الإمارات
أبوظبي للتنمية
صندوق أبوظبي للتنمية
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