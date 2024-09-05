إغلاق الاكتتاب على أسهم  «إن إم دي سي إينيرجي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة إن إم دي سي» أمس إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة «إن إم دي سي إينيرجي» بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، حيث شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وتم طرح أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، حيث شهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالاً كبيراً في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح الذي انطلق في 30 أغسطس 2024 ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة ومن المتوقع أن تحصل «مجموعة إن إم دي سي» من عملية الطرح العام الأولي للأسهم على نحو 3.22 مليار درهم.

وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: لا تقتصر أهمية هذا الطرح العام الأولي على كونه إنجازاً مالياً لافتاً فحسب، بل يجسد القوّة الكامنة في هويتنا والآفاق الواعدة لرؤيتنا الطموحة للمستقبل كما أن حجم الإقبال الاستثنائي الذي أبداه المستثمرون يعكس الثقة العالية في عملياتنا ضمن الأسواق، ويؤكد على قدرة مجموعة «إن إم دي سي» على قيادة صناعات الغد.