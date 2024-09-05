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اقتصاد

«غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية

خلال توقيع مذكرة التفاهم
6 سبتمبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، وذلك بهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول السوق الصينية وبناء شراكات واعدة للأعمال مع نظيراتها في تيانجين.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتيانجين، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما سيتم توسيع نطاق التنسيق فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية بين دبي وتيانجين، وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.
وقًع مذكرة التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتشين ليو، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، وذلك في مقر غرف دبي أمس.

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محمد لوتاه
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