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اقتصاد

«أدنوك» تُكمل تسعير الطرح الأول من سندات «أدنوك مربان»

«أدنوك» تُكمل تسعير الطرح الأول من سندات «أدنوك مربان»
6 سبتمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» (أدنوك مربان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، والتي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ثلاث شرائح، موضحة أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.
وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. 

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