أحمد الزعابي رئيساً لاتحاد غرف الإمارات

أبوظبي (وام)

اختار مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس غرفة أبوظبي رئيساً، وعبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة نائباً للرئيس للدورة الجديدة 2024-2027.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ107 لمجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات الذي عقد بمقر غرفة أبوظبي أمس، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ونال الاختيار تأييد ومباركة كافة أعضاء مجلس الإدارة.

ولعب الاتحاد منذ تأسيسه أدواراً مهمة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات دولة الإمارات مع الشركاء التجاريين حول العالم.