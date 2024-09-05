31 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنحو 31 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس لتصل إلى 3.596 تريليون درهم، بدعم ارتفاع معدلات السيولة النقدية المتدفقة للتداول، والتي بلغت أمس 1.64 مليار درهم.

كما قدم الأجانب دعماً مهماً للأسواق حيث بلغت محصلة مشترياتهم 59 مليون درهم صافي شراء، وكذلك المؤسسات والمحافظ الاستثمارية التي سجلت هي أيضاً صافي شراء بقيمة 30.8 مليون درهم خلال الجلسة نفسها.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية قاد سهم الشركة العالمية القابضة أمس، السوق للارتفاع بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 9477 نقطة، فيما قفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 29 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 2.863 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية لأسعار الأسهم المدرجة.

وارتفع سعر السوق لسهم الشركة العالمية القابضة بنحو 1.56% ليغلق عند مستوى 415.9 درهم للسهم، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية للشركة العالمية القابضة إلى 912.3 مليار درهم بنهاية جلسة تداولات الأمس.

وشهدت جلسة التداول في سوق دبي المالي إبرام 9.7 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 168 مليون سهم وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 354 مليون درهم، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 20 شركة مقابل انخفاض 19 شركة، فيما استقرت أسعار 10 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.14 % ليغلق عند مستوى 4371 نقطة. وأغلقت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق أمس، مرتفعة بقيمة 2 مليار درهم، عند مستوى 733 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس، نحو 106 ملايين درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 91 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 26 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 22 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 26 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 158 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 133.5 مليون درهم.