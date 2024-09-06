الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأميركية

استقر الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أميركية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأوقية بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2545.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.75 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.23 دولار وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولار.