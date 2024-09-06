السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
6 سبتمبر 2024 09:00

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة بعدما أرسلت أرقام تتعلق بسوق العمل إشارات متباينة قبل بيانات وظائف شهرية مهمة ستصدر في وقت لاحق من اليوم ومن المرجح أن تحدد وتيرة تيسير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.03 بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض بنحو 0.2 بالمئة الليلة الماضية ولامس 100.96 للمرة الأولى منذ 29 أغسطس. وانخفض على مدار الأسبوع بنحو 0.7 بالمئة.

أخبار ذات صلة
الدولار يستقر مع ترقب المتداولين بيانات اقتصادية
الدولار يسجل أدنى مستوى خلال العام

واستقر الدولار عند 143.25 ين بعد انخفاضه إلى 142.855 خلال الليل للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس بضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
واستقر اليورو عند 1.1112 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله أمس الخميس عند 1.11195 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني تغيراً طفيفاً إلى 1.31755 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى سجله الليلة الماضية عند 1.31855 دولار وكان الأقوى منذ 30 أغسطس.
أما الدولار الأسترالي فتراجع قليلاً إلى 0.6739 دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 56167 دولارا وتحاول التعافي من هبوطها لأدنى مستوى في شهر تقريباً عند 55575.78 دولار الذي سجلته هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات
الدولار
البنك المركزي الأميركي
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©