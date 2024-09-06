الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة بعدما أرسلت أرقام تتعلق بسوق العمل إشارات متباينة قبل بيانات وظائف شهرية مهمة ستصدر في وقت لاحق من اليوم ومن المرجح أن تحدد وتيرة تيسير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.03 بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض بنحو 0.2 بالمئة الليلة الماضية ولامس 100.96 للمرة الأولى منذ 29 أغسطس. وانخفض على مدار الأسبوع بنحو 0.7 بالمئة.

واستقر الدولار عند 143.25 ين بعد انخفاضه إلى 142.855 خلال الليل للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس بضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.1112 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله أمس الخميس عند 1.11195 دولار.



وسجل الجنيه الإسترليني تغيراً طفيفاً إلى 1.31755 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى سجله الليلة الماضية عند 1.31855 دولار وكان الأقوى منذ 30 أغسطس.

أما الدولار الأسترالي فتراجع قليلاً إلى 0.6739 دولار.



وارتفعت العملة المشفرة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 56167 دولارا وتحاول التعافي من هبوطها لأدنى مستوى في شهر تقريباً عند 55575.78 دولار الذي سجلته هذا الأسبوع.