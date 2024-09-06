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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تضيف وارسو وبراغ إلى شبكة وجهاتها

"الاتحاد للطيران" تضيف وارسو وبراغ إلى شبكة وجهاتها
6 سبتمبر 2024 14:22

 أعلنت "الاتحاد للطيران" استعدادها لتوسّيع شبكة وجهاتها مع إضافة وارسو في بولندا وبراغ في جمهورية التشيك، لتكون هذه المرة الأولى التي تشغّل شركة الطيران رحلات مباشرة إلى هاتين الدولتين.

وقالت الناقلة، في بيان صحفي اليوم، إنها ستشغّل ابتداءً من 2 يونيو 2025، 4 رحلات أسبوعية إلى كل من وارسو وبراغ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة وجهاتها الأوروبية.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على طائرات الاتحاد للطيران الحديثة من طراز "بوينج 787 دريملاينر"، التي توفر 28 مقعداً على درجة الأعمال و262 مقعداً على الدرجة السياحية.

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وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "متحمسون لإضافة وارسو وبراغ إلى شبكة وجهاتنا، ما يعكس التزامنا بالتوسع إلى أسواق جديدة وحيوية. لا توسّع هذه الطرق من شبكة وجهاتنا فحسب، بل تقدّم فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع هذين البلدين وجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي. ونعتبر هذه الخطوة أساسية في استراتيجية نمونا، وتدعم السياحة ورؤية الإمارات للمستقبل".

وبفضل موقعها الاستراتيجي والمحوري عالمياً، توفر أبوظبي ربطاً سلساً لشبكة الاتحاد للطيران المتنامية، حيث ستفتح الرحلات الجديدة طريقاً مباشراً إلى أهم الوجهات عبر منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا.

ويعزّز مطار زايد الدولي بخدماته المبتكرة إلى جانب خدمات الاتحاد، من تجربة السفر ما يجعل أبوظبي بوابة مهمة بين أوروبا وعدد من أهم الأسواق العالمية.

المصدر: وام
وارسو
براغ
الاتحاد للطيران
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