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اقتصاد

إنجاز تاريخي للإمارات مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة

إنجاز تاريخي للإمارات مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة
6 سبتمبر 2024 15:55

مشروعُ محطاتِ براكة أحدُ أنجحِ مشاريعَ الطاقةِ النوويةِ الجديدةِ في السنواتِ الثلاثين المَاضية، فهو نموذجٌ عالميٌ في إدارةِ المشاريعِ النوويةِ، كما يعدُ مرجعاً لجميعِ الدولِ التي تسعى لتطويرِ مشاريعَ طاقةٍ نوويةٍ سلميةٍ، ويؤكدُ مشروعُ مَحطاتِ براكة التزامَ دولةِ الإمارات بأعْلَى معايير السلامةِ والأمنِ والشفافيةِ.

وتنتجُ محطاتُ براكة الأربع الآن أربعين 40 تيراواط في الساعةِ من الكهرباءِ سنوياً، وما يصلُ إلى خمسةٍ وعشرين في المئةِ 25% من احتياجاتِ دولةِ الإمارات من الكهرباءِ من دونِ انبعاثاتٍ كربونيةٍ، وهو ما يكفي احتياجاتِ ستةَ عشرَ 16 مليون سيارةٍ كهربائيةٍ، وبالتالي أصبحتْ المحطاتُ أكبرَ مُساهمٍ في خفضِ البصمةِ الكربونيةِ في الدولة والمنطقةِ، حيثُ تحدُ محطاتُ براكة من اثنين وعشرين مليوناً وأربعمئةِ ألف 22.4 مليون طنٍ من الانبعاثاتِ الكربونيةِ كل عامٍ وهو ما يعادلُ إزالةَ أربعةِ ملايين وستمئةِ ألف 4.6 مليون سيارةٍ من الطرقِ سنوياً.

كما توفرُ محطاتُ براكة عوائدَ اقتصاديةً كبيرةَ ومتعددةً، حيثُ انخفضَ استهلاكُ الغاز الطبيعي لإنتاجِ الطاقةِ في أبوظبي إلى أدنَى مًستوى له منذ ُ ثلاثةَ عشرَ 13 عاماً، على الرغمِ من الطلبِ المتزايدِ، بسببِ المُساهمةِ الكبيرةِ لمحطاتِ براكة في مزيجِ الطاقة1 في أبوظبي.

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وتقومُ محطاتُ براكة بدورٍ رئيسيٍّ في مساعدةِ الشركاتِ الإماراتية على خفضِ بصمتِهَا الكربونيةِ، ولا سيما أن خمسةً وثمانين في المئةِ 85% من الكهرباءِ في برنامجِ شهاداتِ الطاقةِ النظيفة التابعةِ لشركةِ الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجهَا محطاتُ براكة، والتي تستخدمُهَا شركاتٌ مثلَ «أدنوك» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»و«حديد الإمارات أركان» لإنتاجِ منتجاتٍ صديقةٍ للبيئةِ يمكن بيعُهَا بأسعارٍ تنافسيةٍ للشركاتِ التي تتخذُ من أبوظبي مقراً لها.
 
ولقد ساهمتْ محطاتُ براكة في تطويرِ قطاعٍ متقدمٍ وجديدٍ في دولة الإمارات، وتعزيزِ الدراساتِ المحليةِ في العلوم النووية، إلى جانبِ توفيرِ فرصٍ تعليميةٍ وتدريبيةٍ للشباب الإماراتي، حيثُ شاركَ في تطويرِ المحطاتِ حتى الآن أكثرُ من ألفين 2000 من الكفاءاتِ الإماراتيةِ، إضافةً لمنح عقودٍ للشركات المحليةِ تجاوزتْ قيمتُهَا 22.5 اثنين وعشرين ملياراً وخمسمئة مليون مليار درهم، مما ساهمَ في تعزيزِ القيمةِ المحليةِ المُضافةِ.

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
براكة
الطاقة النووية
الإمارات
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