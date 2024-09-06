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اقتصاد

سوق أبوظبي يعلن إدراج أسهم «إن إم دي سي إنيرجي» الأربعاء المقبل

جانب من عمليات «إن إم دي سي إنيرجي» (من المصدر)
7 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، التابعة لمجموعة «إن إم دي سي»، ضمن السوق الأول «الفئة الأولى» اعتباراً من الأربعاء المقبل. 
وقال السوق في تعميم صدر أمس، إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها «15% أعلي و10% أدنى» خلال هذه الجلسات الثلاث.
وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم.
وشهد الطرح العام الأولي على أسهم الشركة، طلباً قوياً، وتلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وطُرِحَت أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد.
ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل مجموعة إن إم دي سي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليار درهم.

أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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