61 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية 61 مليار درهم مكاسب في قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي» إلى 3.592 تريليون درهم بحسب أسعار الإغلاق الرسمية لها يوم أمس.

وشهدت أسواق الأسهم المحلية دخولاً ملحوظاً للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية حيث بلغت محصلة تداولات الأجانب في سوقي المال بالدولة 332 مليون درهم صافي شراء خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت الأسواق تواصل عمليات التجميع من قبل المؤسسات الاستثمارية حيث بلغت محصلة تداولاتها 214 مليون درهم صافي شراء أيضاً، خلال الفترة نفسها.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر العام 1.76% خلال الأسبوع ليغلق على مستوى 9448 نقطة، محققاً مكاسب بقيمة 163 نقطة، وشهد السوق خلال الأسبوع إبرام 105 آلاف صفقة تم من خلالها تداول 1.313 مليار سهم بقيمة إجمالية للتداول بلغت 5.43 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع ارتفاع 47 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة واستقرار أسعار 30 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 53 مليار درهم لتصل إلى 2.859 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس مقارنة مع 2.806 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة بلغت قيمتها الصافية 187 مليون درهم (صافي شراء) خلال الجلسات الخمس الأخيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما ضخت المؤسسات الاستثمارية من الصناديق والمحافظ التي تستثمر في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي 105 ملايين درهم صافي شراء أيضاً.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4373 نقطة.

وشهد السوق إبرام 50 ألف صفقة تم من خلالها تداول 948 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.74 مليار درهم.

وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 8 مليارات درهم خلال الأسبوع لتصل إلى 733 مليار درهم وفقاً أسعار الإغلاق أمس مقارنة مع 725 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 796 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 45.8% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 651 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.7% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لإجمالي التداولات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 145 مليون درهم، صافي شراء.