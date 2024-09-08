«الإمارات للتنمية» يطلق برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية «المصرف»، أمس، إطلاق برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي»، المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته وأنشطته.

وقال المصرف، في بيان، إن المبادرة الجديدة تؤكد التزامه بتعزيز اعتماد التقنيات الحديثة، وإعداد كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف الأدوات والتقنيات بكفاءة في عملياته، من خلال إطلاق برنامج تعليمي وتوعوي شامل يركز على بناء المعرفة، وتعميق الفهم حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نسعى من خلال ترسيخ الدور المحوري للمصرف في تمكين التحول الاقتصادي الوطني، إلى الإسهام في دعم جهود دولة الإمارات بالريادة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تبني ودمج التقنيات الحديثة في صميم أعمال المصرف، وبما يشكل ركيزة رئيسة لتعزيز قيم الابتكار والكفاءة وتحقيق النمو المستدام».

وأضاف، أن إطلاق برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» يأتي ليؤكد الالتزام بإرساء معايير جديدة للكفاءة والتميز الحكومي، والعمل برؤية مستقبلية تعتمد فيها عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين الخدمات، على رؤى وحلول الذكاء الاصطناعي، للإسهام بفاعلية في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق تطلعات دولة الإمارات بعيدة المدى.

ويتماشى برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير خدمات حكومية ذكية، لا سيما في القطاع المصرفي، من خلال التكامل الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يعكس البرنامج التزام حكومة دولة الإمارات، بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية لإطلاق مبادرات فاعلة، تسهم في تحفيز الكفاءة والابتكار وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، عبر جميع إدارات وعمليات مصرف الإمارات للتنمية.

من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية، إن برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» يعد خطوة رئيسة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء كوادر قادرة على تسخير إمكانات هذه التكنولوجيا وقيادة الابتكار على المستويات كافة، وذلك من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد هيكل الأعمال، وإرساء ثقافة استشرافية مرنة ضمن جميع عمليات المصرف.