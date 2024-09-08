قمة المليار متابع: فتح باب المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «قمة المليار متابع» التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، فتح باب المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع لقمة المليار متابع، والذي يعد الأول من نوعه، حتى 20 سبتمبر الجاري، حيث يستهدف البرنامج توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

ويجمع البرنامج المرتقب التي سيتم تدشين فعالياته خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع والتي تنطلق في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، بين الشركات الناشئة والأفراد المتخصصين في صناعة المحتوى ونخبة من المستثمرين على مدار ثلاثة أيام من العروض الحية والمناقشات المثمرة.

وتمر تصفيات البرنامج بثلاث مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى اختيار 25 متقدماً من الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية لعرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام لجنة التحكيم المكونة من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، فيما تجمع المرحلة الثانية 10 مشاركات، وتشهد المرحلة الأخيرة منافسة مشاركتين على المركزين الأول والثاني للحصول على فرص استثمارية واعدة.

ويتيح البرنامج للمتقدمين عرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام أعضاء لجنة التحكيم ومناقشة إمكانية نجاحها في السوق، بالإضافة إلى دراسة متطلبات الدعم والتمويل.

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع لقمة المليار متابع، الأول من نوعه، يوفر منصة تفاعلية تساعد صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى على تحقيق طموحاتهم وتمنحهم الفرصة لتجاوز التحديات التي تواجههم أثناء رحلتهم مع عالم ريادة الأعمال، إذ يوفر البرنامج بيئة متكاملة تم تصميمها بعناية لتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم.