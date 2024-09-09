ناسداك دبي ترحّب بإدراج بنك الصين سندات خضراء بـ400 مليون دولار

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار أميركي من قبل بنك الصين (فرع دبي)، وهو أحد أكبر أربع بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين، وذلك وفق بيان صحفي صادر اليوم.

ومُنح هذا الإصدار، والمُستحق في عام 2027، تصنيفاً بدرجة "A" من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، وهو جزء من برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص ببنك الصين والبالغة قيمته 40 مليار دولار أميركي.

وبهذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي من قبل بنك الصين، بما فيها إدراجات فرعي لوكسمبورج ودبي، إلى 1.47 مليار دولار أميركي.

والجدير بالذكر أن السندات المدرجة بسعر فائدة متغير تم إصدارها كسندات خضراء، حيث يعتزم البنك استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء تستوفي المعايير المطلوبة.

ووفق البيان الصحفي، تستمر ناسداك دبي من خلال دعمها لمبادرات التمويل الأخضر في المساهمة بتعزيز أهداف الاستدامة العالمية، عبر توفير منصة داعمة للاستثمارات المسؤولة والترحيب بالإدراجات المبتكرة للجهات المصدرة من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تتيح الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويشكل هذا الإدراج خطوةً مهمةً ستعزز محفظة ناسداك دبي من الإصدارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار أميركي، فيما وصل إجمالي السندات المدرجة إلى 41 مليار دولار أميركي، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة ناسداك دبي كبورصة رائدة عالمياً في إصدارات أدوات الدخل الثابت وباعتبارها مركزاً محورياً للأدوات المالية المستدامة.

وقالت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي:"إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والقائمة حالياً تشهد أفضل فتراتها التاريخية، بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والعميقة والتعاون المالي المزدهر. وقد أصدرت الدولتان بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "يعكس التعاون الوثيق في مجال التمويل الأخضر والمستدام على وجه التحديد بين المؤسسات المالية لدى الطرفين تطبيق البيان المتعلق بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، كما يوفر زخماً مالياً يدعم تنفيذ "اتفاق الإمارات" في مؤتمر الأطراف COP28".

من جهته، أوضح بان شينيوان، المدير العام لفرع بنك الصين (دبي)، أن عائدات إصدار هذه السندات ستُستخدم حصريًا في مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف في دولة الإمارات.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسرّنا الترحيب بإدراج السندات الخضراء من الصين (فرع دبي) في ناسداك دبي، في خطوةٍ تسلّط الضوء على مكانة ودور دبي وجهة رئيسية للجهات المصدرة العالمية، وتعكس عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات والصين. ويؤكد هذا الإدراج الناجح أيضاً مستوى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين الباحثين عن منظومة مالية مستدامة ومزدهرة في المنطقة".