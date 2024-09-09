«برجيل» تنضم إلى مؤشرات «فوتسي» للأسهم العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة برجيل القابضة المحدودة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، انضمامها لأول مرة إلى سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية - الشرق الأوسط وأفريقيا بناءً على أحدث مراجعة نصف سنوية.وقالت الشركة، في بيان صحفي:«إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق الأسواق في 20 سبتمبر 2024».

وتنضم شركة برجيل القابضة بهذا التحديث إلى سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية التابعة لـ FTSE Russell، بما في ذلك مؤشر FTSE Mid Cap ومؤشر FTSE All-Cap ومؤشر FTSE All-World ومؤشر FTSE Total-Cap.

ومن المتوقع، أن يعزز الإدراج في هذه المؤشرات ثقة المستثمرين ويدعم الرؤية بين المستثمرين المؤسسيين العالميين، مما يعكس أهمية قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وتوفر سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية، إطاراً قوياً لمؤشرات الأسهم العالمية، مع التنوع الذي يناسب وجهة النظر الاستثمارية، وتتضمن السلسلة أكثر من 19000 ورقة مالية كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر عبر 49 سوقاً متقدمة وناشئة على مستوى العالم، مع مجموعة واسعة من المؤشرات المعيارية المتاحة لاستهداف أسواق وشرائح سوقية محددة.