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«جمارك أبوظبي» تستعرض الأهداف المستقبلية للموظفين

«جمارك أبوظبي» تستعرض الأهداف المستقبلية للموظفين
9 سبتمبر 2024 16:47

بوظبي (الاتحاد)
نظمت جمارك أبوظبي الملتقى السنوي «معاً نرتقي»، تحت شعار «بإيجابية وتفاني نحقق التوازن والريادة»، لاستعراض الأهداف المستقبلية وتعزيز رفاهية الموظفين في بيئة عمل إيجابية متميزة، من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والتفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة، بما يخدم توجهات حكومة أبوظبي، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
حضر الملتقى راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، والمديرون التنفيذيون، وعدد من المسؤولين، وجمع من الموظفين.
وأشار راشد لاحج المنصوري، في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية تبني المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة في بيئة عمل إيجابية تسهم في تكريس مكانة جمارك أبوظبي الريادية، بما يدعم طموحات القيادة الرشيدة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ قيم التعاون والتكاتف وروح الفريق الواحد بين الكوادر الوظيفية، لمواكبة التغييرات المتسارعة في عصر التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في بيئات التعلم، والعمل لفتح آفاق أوسع للإبداع، وتشجع الكوادر البشرية على المشاركة الفعالة في اقتراح الأفكار وإطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة الأداء الجمركي، بما يخدم الخطط المستقبلية لجمارك أبوظبي، ويعزز مسيرة تميزها نحو العالمية.
وشهد الملتقى استعراض نجاحات جمارك أبوظبي خلال رحلة تحولها الاستراتيجي وحصدها 91 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية في مختلف مجالات العمل الجمركية، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة لتأسيس بيئة مؤسسية متمكنة في مناخ مبني على الثقة والتحفيز وتعزيز الولاء الوظيفي وروح الإخاء والمودة بين الموظفين، وأهمية تعزيز التفكير الإيجابي لتحقيق النجاح والتميّز المستمر، عبر رفع القدرات، ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.

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