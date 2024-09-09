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اقتصاد

1.25 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

1.25 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
10 سبتمبر 2024 01:35

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت الأسهم المحلية نحو 1.25 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، فيما شهدت الأسواق  تراجعاً  في مؤشراتها العامة، نتيجة عمليات بيع على بعض الأسهم القيادية. 
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق المؤشر العام على انخفاض بلغت نسبته 0.98%  عند مستوى  9355  نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام 18.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 219 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ  15 شركة مدرجة مقابل تراجع أسعار 53 شركة في حين أغلقت 45 شركة على استقرار من دون تغيير يذكر مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.
وتظهر البيانات، أن محصلة تداولات  المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس سجلت نحو 28 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من 32% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الجلسة.
وأما تداولات المؤسسات الاستثمارية من الصناديق والمحافظ المستثمرة في الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد كانت محصلة تداولتها مستقرة خلال جلسة التداولات أمس، من دون تغيير يذكر في رصيد استثماراتها في السوق.
وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض أيضا بنسبة 0.31% عند مستوى الإغلاق البالغ 4359 نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام 9.5 ألف نقطة تم من خلالها تداول 140 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 291 مليون درهم.
وكانت محصلة التداولات خلال جلسة الأمس في سوق دبي  المالي ارتفاع أسعار 16 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، فيما أغلقت  7 شركات على استقرار من دون تغير  مقارنة مع أسعار إغلاقها  بنهاية الأسبوع الماضي.

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