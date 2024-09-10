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اقتصاد

الذهب يتراجع قبيل بيانات التضخم

الذهب
10 سبتمبر 2024 08:23

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.
بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولار للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولار.
ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وتصدر غدا الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.27 دولار للأوقية. بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 942.45 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 950.55 دولار.

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المصدر: وكالات
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