«الأحواض الجافة» تُبرم اتفاقية شراء أكبر رافعة عائمة في المنطقة

دبي (وام)

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية اليوم إبرام اتفاقية مع شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، لتزويدها برافعة "شيرليج" العائمة من الجيل الجديد التي تصل قدرتها على رفع الأحمال الثقيلة إلى 5000 طن للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على المشروعات البحرية الضخمة.

أقيم حفل توقيع الاتفاقية بدبي بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، والدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، ويو رويكاي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، وأعضاء الإدارة العليا من الشركتين.

ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة تصميم وإنشاء واختبار وتشغيل الرافعة، حوالي 24 شهرا وذلك في الربع الثاني من العام 2026.وتساهم الرافعة الجديدة، التي تتكون من قوائم عمودية بهيكل على شكل هرمي ومن عمودين مترابطين يتم تثبيتهما بواسطة دعامات ثقيلة على قوس، بمجرد تشغليها في تعزيز قدرات شركة الأحواض الجافة العالمية على رفع الأحمال الثقيلة، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة في المشروعات الضخمة، مثل المنصّات البحرية لمحوّلات التيار عالي الجهد، والأجزاء العلوية من سفن التخزين والتفريغ العائمة.

وتتميز الرافعة الجديدة بهيكلها البالغ طوله 160 مترا على شكل هرمي والذي يتيح رفع أحمال ثقيلة تصل إلى 5000 طن إلى مستوى 120 مترا فوق سطح الماء، بالإضافة إلى ذراع متحرك يصل وزنه إلى 600 طن، ليزيد من مستوى الرفع إلى 180 مترا.

وتتيح قدرة الرافعة، إمكانية تركيب وحدات سفن أكبر حجما، يتم تصنيعها في ساحة السفن ورفعها لتجميعها على السفن، سواء على مقربة من الشاطئ أو في البحر، ما يساعد في تقليل الاعتماد على سفن الدعم، كما أن تعدّد استخدامات الرافعة يجعلها ملائمة تماما، لإنشاء المنصّات البحرية والجسور والمشاريع البحرية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" :"يُمثّل استثمارنا في الرافعة الجديدة، إنجازا استراتيجيا لشركة الأحواض الجافة العالمية، وتأكيدا على التزامنا بتعزيز عروضنا المقدّمة لمتعاملينا، وتحقيق التميز التشغيلي حول العالم".

وأضاف أن هذه الرافعة العملاقة تسهم، عند تشغيلها، في تمكين ريادتنا على مستوى القطاع البحري، وتعزيز قدرتنا على دعم المشروعات التي تساهم في تحفيز النموّ الاقتصادي الإقليمي.من جانبه، قال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية إنه في ظلّ النموّ المتواصل لأحجام وقدرات السفن، تزايدت أهمية حلول الرفع المتقدمة مثل رافعات شيرليج، ويعد الاستحواذ على أكبر رافعة من هذا النوع في الشرق الأوسط وأفريقيا، خطوة في غاية الأهمية لشركة الأحواض الجافة العالمية، تُمكننا من التعامل مع سفن أكثر وزنا، وتسريع إنجاز وإدارة مشروعات أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا.

من جانبه، قال يو رويكاي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، إن الشراكة مع الأحواض الجافة العالمية، تعتمد على تاريخ طويل من المشروعات الناجحة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وتفتح الباب أمام التعاون في مشروعات مستقبلية.