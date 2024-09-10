انخفاض معدل التضخم في هولندا خلال أغسطس الماضي

أمستردام (د ب ا)

أظهرت تقارير منفصلة من مكتب الإحصاء المركزي الهولندي اليوم الثلاثاء انخفاض معدل التضخم بنسبة طفيفة خلال أغسطس الماضي، كما كان متوقعاً، في حين استمر الإنتاج الصناعي في التراجع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 3.7% خلال يوليو الماضي لتصل لأعلى مستوى منذ عام.

ويرجع انخفاض معدل التضخم إلى تراجع تكاليف وقود السيارات بنسبة 5.6% وأسعار الملابس بنسبة 3.5%.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 1.08%.

وأظهر تقرير آخر تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعدما انخفض بنسبة 5% خلال يونيو الماضي. ويشار إلى أن الإنتاج يتراجع منذ يوليو العام الماضي.