الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض معدل التضخم في هولندا خلال أغسطس الماضي

انخفاض معدل التضخم في هولندا خلال أغسطس الماضي
10 سبتمبر 2024 15:41

 

أمستردام (د ب ا)
أظهرت تقارير منفصلة من مكتب الإحصاء المركزي الهولندي اليوم الثلاثاء انخفاض معدل التضخم بنسبة طفيفة خلال أغسطس الماضي، كما كان متوقعاً، في حين استمر الإنتاج الصناعي في التراجع.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 3.7% خلال يوليو الماضي لتصل لأعلى مستوى منذ عام.
ويرجع انخفاض معدل التضخم إلى تراجع تكاليف وقود السيارات بنسبة 5.6% وأسعار الملابس بنسبة 3.5%.
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 1.08%.
وأظهر تقرير آخر تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعدما انخفض بنسبة 5% خلال يونيو الماضي. ويشار إلى أن الإنتاج يتراجع منذ يوليو العام الماضي.

أخبار ذات صلة
«النسخة الثانية» لكأس الأساطير تجمع نجوم الكرة العالمية في دبي
ناجلسمان «منفتح» على الدوري السعودي!
هولندا
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©