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«آبل»: «نشعر بخيبة أمل» إزاء قرار إلزامنا بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة

«آبل»: «نشعر بخيبة أمل» إزاء قرار إلزامنا بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة
10 سبتمبر 2024 15:45

 

بروكسل (د ب أ)
أعربت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل» عن «خيبة أملها» إزاء الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بأن تدفع الشركة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في عام 2016 أمراً لشركة آبل بدفع ضرائب بمليارات اليورو، بدعوى أن الشركة الأميركية تجنبت سداد الضرائب المستحقة في أيرلندا.
وقال ممثل شركة آبل: «تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، وفقاً لما يقتضيه قانون الضرائب الدولي». وفي النزاع القانوني المطول، أقامت شركة آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها، غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت حكم المحكمة العامة في نهاية المطاف.
وقال ممثل شركة آبل: «نحن ندفع دائماً كافة الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل، ولم يكن هناك اتفاق خاص على الإطلاق».
وأضاف ممثل الشركة: «نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، حيث إن المحكمة العامة راجعت في السابق الحقائق وأبطلت هذه الدعوى بشكل قاطع».

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