استقرار الأسهم الأوروبية مع ارتفاع شركات التكنولوجيا



لندن (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها 1% في الجلسة السابقة، بينما يحلل المستثمرون مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية، انتظاراً لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 510.40 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسترازينيكا أكبر الخاسرين على المؤشر وهبط سهمها خمسة بالمئة، بعدما أظهرت نتائج دراسة مفصلة أن دواءها التجريبي لعلاج سرطان الرئة لم يحسن بشكل كبير النتائج العامة لبقاء المرضى على قيد الحياة.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1%.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.1% بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد إلى اثنين بالمئة في أغسطس.

وأظهرت بيانات العمل في بريطانيا أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء الحوافز، ارتفع 5.1% عن العام السابق، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يوليو.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.

وتلقى المؤشر دعماً من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع سهم كابجيميني 4.1%، وزاد سهم ساب 0.8% على التوالي بعد إعلان شركة أوراكل نتائج مبهرة.

ونزل سهم شركة أمبليفون لصناعة أجهزة السمع 5% بعدما قالت شركة آبل إن سماعاتها الجديدة (إيربودز) يمكن أن تساعد على السمع.