اقتصادية رأس الخيمة تعفي منتسبي برنامج "الواعد الصغير" من رسوم الترخيص

أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة منتسبي برنامج الواعد الصغير من رسوم الترخيص.

واستضافت الدائرة برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، منتسبي برنامج الواعد الصغير في نسخته الثالثة والذي يعد من أبرز المبادرات الناجحة التي أطلقتها الدائرة منذ ثلاثة أعوام ويهدف إلى بناء جيل واعد من رواد الأعمال الموهوبين والقادرين على دخول عالم الأعمال، وذلك من خلال إكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في ريادة الأعمال، وإعداد دراسة الجدوى لمشروع تجاري والتسويق والترويج، والبيع والعناية بالمتعاملين.

يأتي هذا اللقاء في إطار الدعم المقدم لمنتسبي برنامج الواعد الصغير والذين تم منحهم حق تملك رخصة معفاة من الرسوم لمدة 3 سنوات ولتحقيق ذلك شرعت الدائرة بتقديم استشارات أعمال لمجموعة من الواعدين لضمان تحديد أنشطتهم التجارية بشكل مناسب ومباشرة عملية إصدار الرخصة، ومن ثم العمل على تطوير هذه الرخص عبر دعمها بشراكات ومنصات وعقود تسهم في نجاح المشروع واستدامته.

شملت المرحلة الأولى منح الترخيص لسبعة واعدين من الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة التجارية.

شارك في اللقاء، 15 عضواً من المنتسبين للبرنامج وعدد من المنشآت التجارية المتعاونة في تدريب وتأهيل المنتسبين للبرنامج، وعدد من الإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي.

وجرى عرض تجارب الواعدين بمختلف مراحلها النظرية والتطبيقية وصولاً لمرحلة عرض منتجاتهم في معرض نُظِم لهم في مركز التسوق "منار مول"، ما أتاح لهم الفرصة لبيع منتجاتهم والتعامل المباشر مع الزبائن.

وتضمن اللقاء عرض كل فريق مشارك للمهارات التي اكتسبها من دخول هذه التجربة، مثل المهارات العملية والتقنية والتسويقية التي ستدعمهم في أعمالهم التجارية مستقبلاً.

وأثنت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة على تعاون المنشآت التجارية مع الواعدين لتعليمهم أساسيات المشروع التجاري الناجح. وأضافت أن البرنامج الصيفي يسعى إلى دعم الطلبة الموهوبين لممارسة الأعمال التجارية، والعمل على تطويرها لبناء جيل واعد قادر على الدخول في عالم الأعمال وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.