«إن إم دي سي إنيرجي» ثالث إدراج في سوق أبوظبي منذ بداية 2024

حامد رعاب (أبوظبي)

يدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم (الأربعاء)، أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي» المعروفة سابقاً بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، تحت الرمز (NMDCENR)، بحسب قرار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي.

ووفقاً لقواعد التداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف يعوم سعر سهم الشركة لمدة ثلاث جلسات متتالية مع بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها في السوق.

وسيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام البالغ 2.8 درهم للسهم.

ومع إدراج أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، يرتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي إلى 85 شركة، إضافة إلى 14 شركة مساهمة خاصة، ما يرفع عدد الشركات المدرجة (المساهمة العامة والخاصة) إلى 99 شركة، فيما يبلغ عدد الصناديق المتداولة المدرجة في السوق 14 صندوقاً. وخلال العام الحالي 2024 شهد سوق أبوظبي 6 طروحات شملت 4 صناديق وشركتين، بما فيها شركة «إن إم دي سي إنيرجي».

ويعتبر إدراج شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، في سوق العاصمة أبوظبي، هو الإدراج الثالث للشركات هذا العام بعد إدراج شركة أجيليتي غلوبل وشركة ألف للتعليم، كما يعتبر الإدراج الثاني والعشرين ضمن الأدوات المالية التي تم إدراجها في السوق خلال عام 2024، والتي تشمل إدراج أدوات الدين من سندات وصكوك، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية المتداولة وغيرها.

طلبات الشراء

طرحت مجموعة NMDC المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية للاكتتاب العام نحو 1.15 مليار سهم، تعادل 23% من رأسمال شركة NMDC Energy التابعة لها، خلال الفترة بين 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2024.

وسجلت طلبات الاكتتاب على الأسهم المطروحة مستويات قياسية تجاوزت قيمتها بـ 31.3 مرة، حيث بلغ إجمالي طلبات الشراء نحو 88 مليار درهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.5 مليار درهم، موزعة على 5 مليارات سهم عادي، بقيمة اسمية 0.5 درهم (خمسون فلساً) للسهم الواحد.

وتعمل شركة «إن إم دي سي اينيرجي» في تقديم خدمات المقاولات الهندسية والتوريد والمشتريات والبناء لمنصات الطاقة البرية والبحرية، ومن عملائها شركتا النفط أدنوك وأرامكو، كما تعمل الشركة في الكويت وتايون، وتملك حصة 33% في شركة برنسيبيا إس أيه إس بفرنسا و100% في شركة إن بي سي سي إنجينيرنج برايفت ليمتد بالهند و80% في شركة أنيوا إنجنيرنج برايفت ليمتد بالهند التي تقدم خدمات الأعمال الهندسية الأساسية.

البيانات المالية

أظهرت البيانات المالية لشركة «إن إم دي سي إينرجي»، ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 107% لتصل إلى 500.9 مليون درهم في النصف الأول من 2024، مقارنة مع 242.1 مليون درهم حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وقفزت الإيرادات النصفية 87% إلى 5.8 مليار درهم في النصف الأول 2024 من 3.1 مليار درهم في النصف الأول 2023.

ومن المتوقع، أن تبلغ قيمة توزيعات الأرباح المتوقعة لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»، 700 مليون درهم سنوياً للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2025 و2026، وذلك وفقاً لإعلان الشركة، لتكون الأرباح المستهدفة 0.14 درهم (14 فلساً) لكل سهم سنوياً، وتمثل عائداً بنسبة 5% على سعر الطرح.